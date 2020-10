شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تؤجل طرح فيلمى Black Widow وWest Side Story للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة ديزنى تأجيل طرح فيلم الأبطال الخارقين Black Widow "الأرملة السوداء"، وفيلم المخرج ستيفن سبيلبرج (West Side Story) "قصة الحى الغربى" إلى عام 2021، فيما يوجه القرار ضربة لأصحاب دور العرض السينمائى الذين كانوا يأملون فى عودة الإقبال على السينما فى أواخر العام.

وكان الفيلمان على قائمة أبرز الأفلام المتبقية على جدول هوليوود لعام 2020، وأرجئ طرح (Black Widow) لمدة ستة أشهر إلى مايو 2021 فى حين تأجل طرح فيلم سبيلبرج المأخوذ عن مسرحية برودواى الغنائية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم لمدة عام إلى ديسمبر 2021، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز الإخبارية.

Advertisements

ومن بين الأفلام الكبيرة المتبقية هذا العام فيلم جيمس بوند الجديد (No Time to Die) "لا وقت للموت" والمقرر طرحه فى 20 نوفمبر، وفيلم (Wonder Woman 1984) "المرأة الأعجوبة 1984" الذى تأجل طرحه مؤخرا إلى 25 ديسمبر 2020.

ويشار إلى أن فيلم (Black Widow)، تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

ويعد هذا الفيلم أول أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كل الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.