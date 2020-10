شكرا لقرائتكم خبر عن نجم هوليوود رايان رينولدز يستعد لدخول عالم كرة القدم الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الممثل الكندى رايان رينولدز، لدخول عالم كرة القدم كمستثمر فى ناد ويلزى، وكشفت تقارير أن النجم الهوليوودى يعد مستثمرًا محتملًا لنادى "ريكسهام" الذى يلعب حاليًا فى الدرجة الخامسة بالدورى الوطنى الإنجليزى.

ودخل النادى الويلزى - وفق ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - فى محادثات مع رينولدز، بالإضافة إلى الممثل الأمريكى روب ماكيلهينى، الذى اشتهر بمسلسل It's Always Sunny in Philadelphia "فيلادلفيا دائما مشمسة"، وصوت 97.5% من أعضاء صندوق أنصار "ريكسهام" البالغ عددهم 1254 لصالح استمرار المحادثات مع رينولدز.



الممثل الكندي رايان رينولدز

يأتى هذا فيما باع رينولدز الذى اشتهر بلعب دور البطولة فى فيلم Deadpool علامته التجارية الخاصة بمشروبات كحولية مقابل 610 ملايين دولار، علمًا بأنه صنّف من قبل مجلة "فوربس" الأمريكية فى المركز الثانى أكثر الممثلين أجرا فى العام 2010، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

ويشار إلى أنه فى أبريل الماضى، كان قد رفض النجم رايان رينولدز المشاركة فى تحدىHandstand Challenge وهو التحدى الذى كان يقوم به عدد من النجوم لتسلية أنفسهم فى وقت الجلوس بالمنزل بسبب فيروس كورونا، حيث يقوم فيه النجم بارتداء ملابسه العلوية وهو يقف على يديه وقدماه على الحائط، إلا أن رايان رفض التحدى الذى وجهه له توم هولاند من خلال فيديو نشره رايان على حسابه بموقع انستجرام، قال فيه "لا".

تحدى توم كل من ريان وجيك جيلنهال وهاريسون أوسترفيلد، واستجاب جيك وهارسون، بينما رفض رايان المشاركة، وكان موقع variety كشف عن قيمة تبرع رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلى لمواجهة فيروس كورونا، حيث نقل الموقع تغريدة رايان التى قال فيها إنه وزوجته تبرعا بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك لاثنين من بنوك الطعام والأعمال الخيرية لمواجهة فيروس كورونا.

رايان رينولدز قدم مؤخرا جزء جداد من فيلم Deadpool والذى من المقرر أن يكون له جزء ثالث بعد اندماج شركتى ديزنى وفوكس، وكان فيلم Deadpool حقق فى جزئه الثانى إيرادات وصلت إلى 734 مليون دولار أمريكى حول العالم، وهو فيلم الأكشن والخيال العلمى الذى ينتمى لسلسلة مارفيل الشهيرة.

الفيلم المبنى على إحدى شخصيات مارفيل الخيالية، كان الجزء الأول منه هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام "إكس مان"، والجزء الأول من إخراج تيم ميلر وسيناريو ريت ريزه وبول ويرنك، بطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، إد سكراين وتى جاى ميلر.