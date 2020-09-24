شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطمئن متابعيه بعد وعكته الصحية: شوية تعب من السفر والمشاكل وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد تعرضه لوعكة صحية أمس دخل على إثرها المستشفي، ونشر صورة له وعلق عليها قائلا، "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل.. الحمد لله على كل شىء شكرا لكل أخ وأخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".



عمر كمال

وكان عمر كمال قد كشف عن تفاصيل أزمته الأخيرة فى تونس، والتى كادت ستنتهى باحتجازه هناك لولا تدخل النجم تامر حسنى والفنان إيهاب توفيق، مؤكدا أن هناك فنانين ساعدوا فى تفاقم الأزمة دون ذكر أسمائهم.

وكتب عمر كمال عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، "فى فنانين سخنت ونفخت فى النار وكانت مش عاوزة ليا الخير وساعدوا فى مشكلتى.. وفى رجالة سابتنى ونزلت مصر وسابونى فى بلد معرفهاش.. لكن الوحيد اللى وقف جمبى أول ما كلمته واتحرك وخلص الموضوع عشان الحق حفلاتى فى دبى هو النجم تامر حسنى وكان معايا لحد ما وصلت المطار وطلعت من تونس.. وكل الشكر للفنان إيهاب توفيق المحترم والأستاذ هشام الماروكى رجل الأعمال التونسى".

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وقال عمر كمال، فى تصريحات تليفزيونية، إنه حدثت مشادة كلامية كبيرة عقب حفله الأخير، إذ قام متعهد الحفل باقتحام المسرح بشكل مفاجئ أثناء غنائه، لتقديم حسن شاكوش، وكان تصرفا غريبا لافتا إلى أن حسن شاكوش أخ وصديق ولا يوجد أى خلاف معه على الإطلاق، لكن الأزمة في تصرف المتعهد واقتحامه المسرح، وبعد الحفله سحب المتعهد جواز السفر، وتم تهديده بمنعه من مغادرة البلاد وتأدية الحفلات في تونس، تواصل على الفور النجم مع تامر حسني والفنان إيهاب توفيق وتدخلا وأنهيا الأزمة سريعا، موجها الشكر لهما لتدخلهما ومساعدته.