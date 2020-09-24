شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مطربين يتنافسون على حب مصر فى ذكرى أكتوبر.. عاصى الحلانى ومدحت صالح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح أغنيات سينجل تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث انتهى البعض من تسجيل الأغانى، والبعض الآخر يضعون اللمسات النهائية علي الأغانى الخاصة بهذه الاحتفالية، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” لكم الأغانى التى ستُطرح بالتزامن مع الإحتفال بنصر أكتوبر.

انتهى النجم مدحت صالح من تسجيل أغنية جديدة وطنية بعنوان "الحب المسموح"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر طرحها في احتفالات السادس من أكتوبر، وحصل الخليج 365 على كلمات مطلع الأغنية قبل طرحها وتقول الأغنية: "بحبك بعد الحب وبعد القلب وبعد الروح.. وبحبك حب معدى حدود كل الحب المسموح".

مجد القاسم :

يشارك نجوم ذا فويس كيدز هايدى محمد، وأحمد فايد، وإياد قدورة، مع المطرب مجد القاسم فى أغنيته الوطنية الجديدة فى حب مصر والتى تحمل اسم "حبوا بلدكم"على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان سيد راضى، وتوزيع kimz، وإخراج ميدو البارون.

عاصى الحلانى :

انتهى النجم اللبنانى عاصى الحلانى من تسجيل أغنية يهديها للشعب المصرى، والتى تحمل اسم" ايوة يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر ابو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها في احتفالات السادس من أكتوبر.

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يستعد المطرب إيهاب توفيق لتصوير كليب أغنية وطنية بعنوان "100 تحية" بمشاركة المطربتين آية خالد ونورهان المرشدى - نجمتا برنامج ذا فويس - خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يصور مشاهده فى الأغنية فى شارع المعز لدين الله الفاطمى، وذلك بعد انتهاء تصوير المشاهد الخاصة للمطربتين آية ونورهان، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وهندسة صوت إسلام غلاب، وإخراج فارس فهمى. وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

إيهاب توفيق :

غادة رجب:

تتعاون المطربة غادة رجب مع الملحن شريف حمدان لأول مرة في أغنية وطنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهي من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها فى احتفالية 6 أكتوبر المقبل.