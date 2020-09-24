شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى لابنة جى جى حديد وزين مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد أن تشارك محبيها ومعجبيها بواحدة من أجمل اللحظات فى حياتها، وذلك بعد إنجاب مولودتها الأولى فقد نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" واكتفت بإظهار يد مولودتها بجانب يد والدها النجم العالمى زين مالك.

وعلقت جى جى حديد على الصورة الأولى لمولودتها فكتبت إن الفتاة التى استقبلتها فى نهاية هذا الأسبوع قد غيرت بالفعل عالمها.

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وخلال ساعة واحدة فقط من نشر جى جى حديد للصورة على "إنستجرام" حصدت أكثر من 3 ملايين إعجاب.



صورة ابنه جي جي حديد صورة ابنه جي جي حديد

كما كشف أيضا المغنى الشهير زين مالك عن صورة يد طفلته التى كانت ممسكة بيده، والصورة حصدت أكثر من 3.7 مليون likes خلال ساعة واحدة فقط من نشر زين لها على "إنستجرام".

وعلق زين مالك على الصور "طفلتنا هنا، وبصحة جيدة وجميلة .. محاولة التعبير عن شعورى بالكلمات ستكون حقا مهمة مستحيلة .. فالحب الذى أشعر به لهذه الإنسانة الصغيرة هو فوق فهمى .. ممتن لمعرفتها وفخور أنها ابنتى ، وشكرا على الحياة التى سنعيشها معا".