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شاهد الصور الأولى لابنة جى جى حديد وزين مالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد أن تشارك محبيها ومعجبيها بواحدة من أجمل اللحظات فى حياتها، وذلك بعد إنجاب مولودتها الأولى فقد نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" واكتفت بإظهار يد مولودتها بجانب يد والدها النجم العالمى زين مالك.

وعلقت جى جى حديد على الصورة الأولى لمولودتها فكتبت إن الفتاة التى استقبلتها فى نهاية هذا الأسبوع قد غيرت  بالفعل عالمها.

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وخلال ساعة واحدة فقط من نشر جى جى حديد للصورة على "إنستجرام" حصدت أكثر من 3 ملايين إعجاب.

صورة ابنه جي جي حديد
صورة ابنه جي جي حديد

كما كشف أيضا المغنى الشهير زين مالك عن صورة يد طفلته التى كانت ممسكة بيده، والصورة حصدت أكثر من 3.7 مليون likes خلال ساعة واحدة فقط من نشر زين لها على "إنستجرام".

وعلق زين مالك على الصور "طفلتنا هنا، وبصحة جيدة وجميلة .. محاولة التعبير عن شعورى بالكلمات ستكون حقا مهمة مستحيلة .. فالحب الذى أشعر به لهذه الإنسانة الصغيرة هو فوق فهمى .. ممتن لمعرفتها وفخور أنها ابنتى ، وشكرا على الحياة التى سنعيشها معا".

زين مالم ينشر الصورة الأولي لأبنته
زين مالك ينشر الصورة الأولي لأبنته
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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