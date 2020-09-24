- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمد رمضان مؤخرا بحصوله على أول رخصة سيارة له خارج مصر، ونشر مجموعة صور لسيارته وللرخصة التي حصل عليها من دولة الإمارات، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك".
الفنان المصري أرفق الصور بتعليق قال فيه: "ما شاء الله لاقوة إلا بالله أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة #الامارات العربية المتحدة بلدي الثاني #الحمد_لله".
وقد اتضح أن سيارة محمد رمضان الجديدة من ماركة مرسيدس AMG G-65، ويبلغ سعرها نحو 5 ملايين و700 ألف جنيه.
محمد رمضان
وكان الفنان المصري محمد رمضان قد حصل من قبل على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات، وهي تأشيرة إقامة طويلة المدى.
رمضان نشر صورة للتأشيرة، على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، ووجه الشكر لحاكم دبي، قائلا: "شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سعر أول سيارة يمتلكها محمد رمضان خارج مصر.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.