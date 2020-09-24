تعرف على سعر أول سيارة يمتلكها محمد رمضان خارج مصر.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمد رمضان مؤخرا بحصوله على أول رخصة سيارة له خارج مصر، ونشر مجموعة صور لسيارته وللرخصة التي حصل عليها من دولة الإمارات، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك".

الفنان المصري أرفق الصور بتعليق قال فيه: "ما شاء الله لاقوة إلا بالله أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة #الامارات العربية المتحدة بلدي الثاني #الحمد_لله".

وقد اتضح أن سيارة محمد رمضان الجديدة من ماركة مرسيدس AMG G-65، ويبلغ سعرها نحو 5 ملايين و700 ألف جنيه.

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محمد رمضان

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد حصل من قبل على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات، وهي تأشيرة إقامة طويلة المدى.

رمضان نشر صورة للتأشيرة، على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، ووجه الشكر لحاكم دبي، قائلا: "شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".