بالصورة| بعد انفصال سنوات.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى

رنا صلاح الدين - فاجئ الفنان أحمد فلوكس، جمهورها بعودته لزوجته الأولى "رابيا" بعد سنوات من الانفصال، وهي أم ابنه الوحيد "سيف الدين".

ونشر "فلوكس" صورة جمعته بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، دون كتابة أي تعليق عليها، حيث اكتفى بالصورة فقط.

وعبر الكثير من متابعيه عن فرحتهم الشديدة متمنين أن يحميهم الله ويحفظهم وطالبو بالحفاظ عليها.

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وحرصت المطربة أمينة، على التعليق قائلة:" من أحلى الحاجات اللى حصلت السنه دى ربنا يهدى سركم ويباركلكم فى سيف".

وكان قد كشف أحمد فلوكس، في تصريحات تليفزيونية عن سبب انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، قائلًا:"هنا إنسانة جميلة ولا تتعوض، قائلًا:"مكنتش عاوز أطلق لأن هنا تتحب وكل حاجة فيها حلوة.. هنا بـ100 راجل وكانت بتحبنى جدًا بس أنا طبعي صعب، صعيدي جدًا حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمري".

وأضاف قائلًا:"هنا هى اللى طلبت الطلاق واستحالة هنا تطلب حاجة ومنفذهاش لحد ما أموت ولو سألتى هنا واتكلمت هتقول نفس الكلام".