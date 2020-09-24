رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية سمية الخشاب لجلسة تصوير اتسمت بالرومانسية، تألقت فيها بإطلالة مميزة.
سمية أطلت خلال الجلسة بفستان أحمر طويل مشقوق عند أحد الساقين، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج ترابي هادئ.
الفنانة المصرية التقطت صور الجلسة، وسط أجواء رومانسية، حيث تناثرت حولها بتلات الورد الأحمر.
سمية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "حب نفسك وأجعل كل يوم عيد حب".
على جانب آخر اعتذرت سمية الخشاب عن مشاركة الفنان المصري أحمد آدم بطولة فيلمه الجديد "صابر وراضي" خوفاً من اصابتها بفيروس كورونا، لتحل النجمة اللبنانية رزان مغربي بديلة لها.
يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليب أغنية "عربيّة أنا" كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وألحان سمية، وقد مّ تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهو التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سمية الخشاب تتألق بالأحمر في جلسة تصوير رومانسية: أجعل كل يوم عيد حب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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