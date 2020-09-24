فيديو مؤثر لأبوبكر سالم يتصدر احتفالات اليوم الوطني السعودي

وسط احتفالات السعوديين بيومهم الوطني الـ90، الذي صادف 23 سبتمبر/أيلول، لم ينسوا الفنان الراحل أبوبكر سالم، المعروف بأغنياته الوطنية.

واستعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثِّر لأبوبكر سالم يظهر فيه جالساً على كرسي متحرِّك ويحاول أداء أغنيته الشهيرة "يا بلادي وأصلي"، أثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي رقم 87.

وحينها عجز أبوبكر سالم عن التواصل مع الجمهور بسبب ظروفه الصحية الصعبة، واعتذر للجمهور قائلاً: "اعذروني يا حبايبي.. صوتي مجهد جدا".





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وأقيم هذا الاحتفال عام 2017 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وتمَّ تكريم أبوبكر سالم من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة وقتها.

وتسابق رواد مواقع التواصل في الدعاء لهذا الفنان الكبير الذى ولد في 17 مارس/آذار 1939، ورحل عن عالمنا في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد صراع مرير مع مرض الفشل الكلوي.

أبوبكر سالم قدَّم العديد من الأعمال الغنائية الرائعة طوال مسيرته الوطنية، ونال العديد من الجوائز وشهادات التكريم بسبب عطائه الفني، إذ حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من رئيس اليمن عام 1989، وكُرِّم من وزارة التراث والثقافة في سلطنة عمان عام 1995، كما حصل على جائزة أوسكار الأغنية العربية ومنحه النقاد لقب "فنان القرن" عام 2002 وذلك بعد مرور 50 عاماً من عطائه الفني.



