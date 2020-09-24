أصالة متهمة بازدراء الأديان.. هل تواجه عقوبة السجن؟

اشتعلت أزمة أغنية "رفقا" للفنانة السورية أصالة نصري من جديد، فبعد صدور توصية من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بعدم الاستماع إليها، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا في مصر ضد المطربة.

واستند صبري، في بلاغه، إلى بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف الذي دعا إلى عدم الاستماع أو الترويج لأي أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا أن هذا الاقتباس غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة.

وأوضح "صبري" أن ما فعلته أصالة يعد جريمة ازدراء أديان ويعاقب عليها القانون بموجب نص المادة 98 من قانون العقوبات، مطالبا النائب العام المصري بإدراج اسم الفنانة السورية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وعرف الموقع الرسمي لنقابة المحامين، جريمة ازدراء الأديان بأنها اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين والرسول، صلى الله عليه وسلم، ومهاجمة العقيدة، ومعنى كلمة ازدراء في معجم اللغة العربية هو الاحتقار.

كما يعرف القانون جريمة ازدراء الأديان بأنها احتقار الدين، أو أحد رموزه، أو مبادئه الثابتة، أو نقده أو السخرية منه بأي شكل من الأشكال، أو إساءة معاملة معتنقيه، لأن مثل هذه السلوكيات هي التي تثير الفتن. ومن هنا، فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين يعد ازدراء له، ولا يسمح به مطلقا، والقانون الجنائي يعاقب عليه.

أما الموقف القانوني الجنائي من الجريمة، فإن المادة 98 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو التحقير، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".





كان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مصر، نصح المسلمين بعدم سماع أغنية المغنية السورية أصالة نصري، بعد اقتباسها جملة من حديث نبوي، غير أن الأزهر لم يسم المطربة ولم يحدد الأغنية.

وقال المجمع في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "تابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم".

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وأكد المجمع في تعليقه على هذا الأمر، أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة".



وأشار إلى أنه "انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".

ولم يقدم المجمع تفاصيل عن الأغنية المقصودة، أو الحديث المقتبس، إلا أنه خلال الفترة الماضية أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت أصالة لانتقادات واسعة عقب تداول الأغنية التي تحمل اسم "رفقاً"، وتقول كلماتها:

"رفقاً بمن عنهن قيل

استوصوا خيرا بالنساء

فقد خلقن بضعفهن

وزادهن الله حياء".

وجاءت الأغنية ضمن ألبوم "لا تستسلم" من إنتاج شركة "روتانا"، وكلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.