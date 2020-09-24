فيديو.. إبراهيم جبر يكشف أسرار معاناة 15 عاما وسبب طرده من التلفزيون

حل الفنان الكوميدي السعودي إبراهيم جبر ضيفاً على برنامج "وينك" على قناة "روتانا خليجية"، وكشف عن معاناة عاشها لمدة 15 عاماً بعدما طُرِد من التلفزيون بسبب مسلسل "خزنة".

وقال جبر إنه أجبر على ترك وظيفته في شركة الاتصالات السعودية، لأنه لم يتأقلم مع طبيعة العمل، وأصيب بتعب نفسي بعد تنقله في عدة أقسام بالشركة دون فائدة.

وأشار إلى أنه مكث في وظيفته 15 عاماً شعر فيها بالمعاناة المادية والتعب.

وأضاف أن أصدقاءه في الوسط الفني لم يقفوا بجواره طيلة هذه الفترة، ما دفعه للخروج للعمل من أجل أولاده.

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ولفت إلى أن بطاقته الفنية سُحِبت منه وطرِد من التلفزيون؛ بسبب إفشائه أسرار مسلسل "خزنة"، قبل طرحه في السوق لبعض أصدقائه من الصحفيين.

وأوضح أنه دفع الكثير من الأموال في عدد من أعماله الفنية كي تظهر في أحسن صورة.

وتابع جبر أنه طلب من والدته قرابة 25 ألف ريال قيمة "المهر" الذي جمعته؛ من أجل تنفيذ عمل فني يخص أحد زملائه الفنانين.

وأكد أنه حصل على كامل مستحقاته المالية عن مسلسل "خزنة" والتي قدرت في وقتها بمبلغ 50 ألف ريال.

إبراهيم جبر ولد في 1 يناير/كانون الثاني 1961 بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ويجمع بين موهبة التمثيل والتأليف، ويضم سجله الفني ما يقرب من 10 أعمال درامية أبرزها مسلسلات "حامض حلو، عائلة أبو كلش، شباب البومب، أهل البلد".