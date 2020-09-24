بالفيديو| لطفي لبيب: "نفسي أجوز بنتي قبل ما أموت"

رنا صلاح الدين - حل الفنان القدير لطفي لبيب، ضيفًا على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية سي بي سي، تقديم كل من مفيدة شيحة وسهير جودة.

وتحدث لبيب خلال لقائه عن بناته، قائلًا:"ميفوتش أسبوع إلا لما بنت من بناتى تجيلي، وفيه واحدة عايشة معايا اللى هى الصغيرة "كريستينا"، نفسى أجوزها وأفرح بيها قبل ما أموت".

Advertisements

على جانب آخر كشف لطفي لبيب، عن رأيه في أغاني المهرجانات المنتشرة، ورد قائلًا:" بناتى بيسمعوا مهرجانات، أول ما اسمعها اقولهم اطفوها، الأغانى دى زى مناديل الكلينيكس استعمال مرة واحدة".

وكشف الفنان عن أمنيته أن يقابل الكينج محمد منير، قائلا: "نفسى أشوف محمد منير ، لو حب يكلمنى هيعرف يجيب تليفوني".

يذكر أن لطفي لبيب، قال في في تصريحات تليفزيونية إن من ضمن الأعمال التي شارك بها ولم يكن راضي عنها مسلسله الأخير "رجالة البيت"، بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وتعرض وقتها لانتقادات وهجوم شديد، مؤكدًا أنه دوره أشبه بضيف الشرف.