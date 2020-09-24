أحمد عز يطلب تعويض 20 مليون جنيه من عائلة زينة

رنا صلاح الدين - قال محامي الفنان أحمد عز، أشرف عبد العزيز، إن موكله مستمر في القضايا ضد محمد ونسرين رضا شقيقي الفنانة زينة، وذلك بعد براءته من تهمة الاعتداء على شقيقة زينة في الساحل الشمالي.

محامي عز، قال في لقاء خاص في برنامج "ET بالعربي"، أن نسرين شقيقة زينة تغيبت عن حضور جلسة المحكمة السابقة، والتي تم فيها رفض الاستئناف المقدم منها ، لافتا إلى أن وجودها كان إلزاميًا، لذلك رفضت المحكمة استئنافها وأيدت تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.

وأضاف أنه بتوكيل من الفنان أحمد عز سيقوم برفع دعوى تعويض مدني على نسرين ومحمد رضا شقيقي زينة، بمبلغ وقدره 20 مليون جنيه، تعويضًا عن الضرر الواقع على موكله إثر واقعة الاعتداء عليه بدنيًا ولفظيًا في الساحل الشمالي.

وكانت محكمة جنح مستأنف العلمين قد قضت ببراءة النجم أحمد عز وتغريم شقيقة الفنانة زينة، في قضية الاعتداء التي وقعت في إحدى الفنادق بالساحل الشمالي.

ونشر أشرف عبد العزيز، محامي الفنان أحمد عز، صورة تجمعه به، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" مبروك للفنان أحمد عز جنح مستأنف العلميين تأييد البراءة ، والحكم علي الاخرين بالغرامة عشرة الاف جنيه وتعويض مدني مؤقت عشرة الاف وواحد جنيه لصالح عز" .