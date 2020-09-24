بعد مروره بوعكة ونقله للمستشفى.. عمر كمال يكشف تفاصيل حالته الصحية

رنا صلاح الدين - تعرض مطرب المهرجانات المصري عمر كمال مؤخرا لأزمة صحية مفاجئة، حيث شعر بهبوط حاد، فتم نقله للمستشفى لإجراء بعض التحاليل الطبية.

عمر كمال كشف تفاصيل حالته الصحية، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، حيث كتب: "أنا كويس الحمد لله .. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".

الفنان المصري أضاف: "الحمد لله على كل شئ شكرا لكل اخ و اخت و فنان سأل عنى بأتصال او رسالة او دعوة او كومنت".

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وكان محمود، شقيق عمر كمال، قد نشر صورة للفنان أثناء إجراءه التحاليل، وعلق قائلا: "ألف مليون سلامة عليك ياحبيبي ربنا ما يجيب فيك حاجة وحشة أبدا يارب ولا اشوف فيك حاجة وحشة ابدا ويبعد عنك أي شر يارب".

وفي أول تعليق للفنان، طمأن جمهوره، على حالته الصحية، بقوله: " الحمد لله أنا كويس ونتائج التحاليل هتظهر النهاردة، وهعرف كل حاجة، لكن أنا زي الفل إن شاء الله، ومفيش أي حاجة".

عمر كمال