بعد اتهام نجلها بالتزوير.. منى عبد الغني تخرج عن صمتها وترد على وريث هيثم أحمد زكي : "ابني برئ"

رنا صلاح الدين - خرجت الفنانة منى عبد الغني، عن صمتها لترد على بلال عبد الغني، وريث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بعد أن اتهم نجلها بتزوير إمضاء الراحل هيثم لبيع سيارة اشتراها منه.

وقالت منى خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي"، إنها ستقدم بلاغات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يبتزها هي وابنها أو التشهير بهما عن طريق محامي.

وأضافت :"كل الأخبار المتداولة حول تزوير إمضاء أوراق بيع وشراء السيارة غير صحيحة، وأن صحة الأوراق ستثبتها الجهات القضائية، لأن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مكانًا للفصل في هذه الأمور، مشيرة إلى أن هذه الأوراق لو كانت مزورة لم يكن المرور ليعتد بها كذلك فإن استخراج توكيلا من الشهر العقاري ليس بهذه السهولة فهو أمر غاية في الصرامة ويحتاج إلى تأكد من شخصيتي الموكل والموكل إليه.

وتابعت حديثها قائلة:"إن شاء الله الأيام اللي جاية هتكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني كريم وقد اتصلت فور علمى بوفاة هيثم أحمد زكي، بالدكتور الفنان أشرف زكي الذي أطلعته على كافة الأمانات والمتعلقات التي تخص هيثم لدى أسرتها، لعدم تبين الوريث الشرعي للراحل وقتها".