أحمد حلمي يشارك في تحدي الطفولة بصورة مع والديه: أيام ما كنا علي الحجر

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري أحمد حلمي في تحدي صورة الطفولة، المنتشر حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي.
حلمي نشر صورة من طفولته، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ظهر فيها مع والديه على البحر، بينما كان جالسا على ساق والدته.
الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق طريف، حيث قال: "أيام ما كنا علي الحجر"، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهوره بشدة.
ومن ناحية أخرى، كشف الفنان المصري أحمد حلمي مؤخرا إنه سيخوض تجربة الدراما كبطولة مطلقة لأول مرة.
حلمي قال، خلال الجزء الثاني من حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، إنه يحضر لفيلم ومسلسل جديد.
وأضاف أنه يجهز المسلسل للعرض في شهر رمضان المقبل، إذا تمت كتابته وانتهت في فترة تجعله يستطيع التصوير بشكل جيد، سيكون جاهزا في الموسم الرمضاني المقبل.
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