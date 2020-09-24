رنا صلاح الدين - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حديث يجمع الفنان تامر حسني بصديقته المقربة الفنانة زينة.
تامر حسني ظهر في المقطع وهو يغني أغنيته الجديدة "اختراع"، بينما رقصت الفنانة زينة على نغماتها، وذلك خلال إحدى الحفلات.
يذكر أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع الفنان تامر حسني والفنانة زينة، منذ بداية انطلاقهما سويا في عالم التمثيل، ثم نجاح كل منهما بمفرده، قبل عودة تعاونهما مجددا في فيلم "الفلوس".
وأغنية "اختراع قدمها الفنان تامر حسني بمشاركة الفنان محمود العسيلي، وقد حققت نسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "اليوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد غناء ورقص تامر حسني وزينة على أغنية "اختراع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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