بعد جدل الشورت.. بسمة وهبة للمسيئين لأولادها: "هقلب وهقل أدبي"

رنا صلاح الدين - طلبت الإعلامية بسمة وهبة، من متابعيها بعدم الحديث عن أولادها أو الإساءة لهم، لأنها لم تلتزم الصمت وستهاجمهم.

ونشرت بسمة، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، علقت عليه قائلة:"أولادي خط أحمر ... حقلب وحقل أدبي..واطمنوا عليا انشالله حتعدي ونفرح مع بعض وكل شيء مكتوب أكيد ده الخير لينا شكرا يا حبيبي يا الله".

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كانت قد تعرضت بسمة، للهجوم شديد بعد ظهورها الأيام الماضية بشورت، وهو ما جعلها تخرج عن صمتها وترد رد حاد على من انتقاداها، وقالت خلال مقطع فيديو:"أي حد هيدخل اي أكاونت ليا وقل أدبه همسح بيه بلاط الأرض، أنا 99% من الفانز بتوعي محترمين"، وسبت أحد المتابعين الذي أهانها في أحد التعليقات.

وأضافت: "أي حد هيغلط فيا هغلط فيه، مش معنى اننا شخصيات عامة إننا نسكت على الإهانة، لأ مش هسكت على الإهانة، وأي حد هيقل أدبه عليا هقل أدبي عليه وهمسح بيه بلاط الأرض انتوا فاهمين ولا لأ".

وتابعت: "99% من الفانز بتوعي محترمين وبيساندوني وبيدوني قوة وسعادة، هو أنا لازم اتمرمغ في الأرض علشان تعرف إني عيانة وجاية علشان أتعالج، أنا بقابل أي ابتلاء من ربنا بالحمد لله، وبقوى على الابتلاء ده، لو أنا نازلة رايحة أعمل تحليل أو معاد عند الدكتور بلبس على أكمل وجه وكأني رايحة اتفسح".