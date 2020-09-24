شاهد.. الفيشاوي يواصل استفزاز محمد رمضان: "الدنيا ولعة للرد على المدعو نمبر1"

رنا صلاح الدين - يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، استفزازه للنجم محمد رمضان، خاصة بعد البرومو الذي طرحه الأيام الماضية لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الدبابة".

ونشر الفيشاوي، سلسلة صور لها جنعته بفريق عمل الأغنبة من داخل الاستديو استعدادًا لطرحها الأيام القليلة المقبلة، وعلق عليهم من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:" توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد علي المدعو "نمبر ١".. الدنيا مولعة".

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واختلفت آراء المتابعين وجاءت تعليقاتهم كالتالي:"داخل حرب خسرانة ييا فيشاوي بلاش رمضان، يافنان انا بحبك لانك برنس وياريت تحط علي المدعو دا، هههه معلش محدش يقدر علي نمبر وان، محمد رمضان الصراحة حط عليك".

وقال رمضان في برومو أغنيته الجديدة الذي آثار به حالة من الجدل:" دايما عامل سابنس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، جامد أنا، في الغالي أنا إكسلانس، أنا هقدر أيوه جيت، إيه مالك اتخضيت، تشوفني تقول يا ريت، رقم 1 مش تو، مايخصنيش ظروفك، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

وخرج الفيشاوي ليرد عليها من خلال تسجيل صوتي لبرنامج " ET بالعربي"، قائلًا:"أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية "نمبر 2"، وتعليقي على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".