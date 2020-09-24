شاهد.. وصلة غناء لـ أصالة وابنتها شام بعد فسخ خطبتها: "خنت كام مرة"

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من فيديو ظهر فيه كل من النجمة السورية أصالة نصري وهي تغني عددً من أغنياتها مع ابنتها شام الذهبي.

وغنت أصالة مع ابنتها أكثر من أغنية قد حققا من قبل نجاحًا كبيرًا وردود أفعال قوية من قبل الجمهور أبرزهم أغنية "مبقاش سر"، و"خنت كام مرة"، و"أنا حبك".

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وحازت الفيديوهات إعجاب الكثير من عشاق صوت أصالة، وتم تداولها على السوشيال ميديا بشكل واسع.

يذكر أن ابنة النجمة السورية أصالة نصري، "شام"، قد انفصلت عن خطيبها الدكتور معتز نصير، وذلك بعد مرور شهرين فقط من خطوبتهما.

وكشف مصفف الشعر جو رعد والصديق المقرب لأصالة، في تصريحات صحفية أن أصالة أخبرته بعدم وجود حفل زفاف، وأن ابنتها انفصلته عنه دون الكشف عن التفاصيل.

كما طرحت أصالة ألبومها الخليجي الجديد الذي يحمل اسم "لا تستسلم"، وضم 20 أإنية حازت أغعجاب الكثير من محبيها.