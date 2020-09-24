متابعة بتجـــــــــــرد: علق الفنان المصري عادل إمام، على أنباء اعتزاله التمثيل، وشائعات عن إنهاء مشواره الفني، مؤكدًا أنه لم يعتزل التمثيل، بل أراد الخلود للراحة لفترة.
وأبدى الفنان المصري في تصريحات صحفية انزعاجه من حديث البعض، عن اعتزاله بسبب حالته الصحية، مؤكدًا أنه ما يزال يستطيع الوقوف أمام الكاميرا، ولكن بمعدل ساعات أقل من الماضي.
وسخر من الشائعات التي تثار حوله من آن لآخر، بشأن صحته تارة ووفاته تارة أخرى، قائلا “ظهرنا مش عاجب اختفينا مش عاجب أروح أموت بجد عشان ترتاحوا”.
وأكد عادل إمام، أنه لن يتخذ قرارًا بالاعتزال، طالما هو على قيد الحياة مبينًا: “هفضل أمثل لحد آخر يوم في حياتي إذا شاء الله لي ذلك”، مطمئنًا الجمهور على حالته الصحية وأنه بخير ولن يستطيع الغياب عنهم.
وأوضح، أنه يدرس الظهور في مهرجان الجونة السينمائي المقبل، حيث تلقّى دعوة للحضور إلى المهرجان، مبينًا أنه لم يأخذ قراره بعد بشأن الحضور من عدمه، وأن الجونة تمتاز بأجواء ساحرة، ويحب الذهاب إليها، كما أنها تتمتع بتباعد اجتماعي في ظل وجود فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عادل إمام يخرج عن صمته ويرد على الشائعات: “أروح أموت بجد عشان ترتاحوا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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