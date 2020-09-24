بالصورة – أحدث ظهور لـ بوراك أوزجيفيت مع ابنه

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجم التركي بوراك أوزجيفيت، على صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورة له برفقة ابنه من زوجته الفنانة التركية فهرية إيفجن.

وبدا بوراك أوزجيفيت في الصورة بلوكه الجديد بعد أن تخلى عن شعره الطويل الذي اعتمده في السنوات الأخيرة كما أطال لحيته، أمّا الصغير فظهر رأسه من الخلف حيث كان يتّكئ على صدر والده.

ونالت الصورة إعجاب المتابعين حيث حصدت عشرات آلاف الإعجابات والتعليقات بعد أقل من ساعة على نشرها.