"روزا" تعيد صوفيا لورين إلى التمثيل.. اعتزلت الفن 11 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود النجمة الإيطالية صوفيا لورين إلى التمثيل، في فيلم جديد يحمل اسم "The Life Ahead"، بعد غياب 11 عاما اعتزلت فيها الفن.
الفيلم الجديد تنتجه شركة "نتفليكس" العالمية، وستكون لغته الرسمية هي الإيطالية، وقد تم تحديد يوم 13 نوفمبر المقبل لإطلاق الفيلم عبر منصة "نتفليكس" للجمهور، وهو من إخراج إدواردو بونتي.
وقالت النجمة الإيطالية لموقع "Deadline" ، إنه عندما عُرض عليها دور "روزا"، شخصيتها في الفيلم الجديد، لتقدمه على الشاشة، شعرت وأنه كان حلما تحقق.
وأكدت أنها لم تتوان عن انتهاز الفرصة، مؤكدة إعجابها بالشخصية التي تذكرها بوالدتها.
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