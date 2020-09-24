محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بصورة من كواليس أحد أعمالها عبر حسابها الخاص على انستجرام. وظهرت فيها بملابس شعبية توجه التحية، وكتبت:" صباحكم فل يامعلمين". Advertisements وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تفاعل معها ورد التحية. وأعلنت الفنانة الكبيرة أمس الأول إلغاء قضيتها مع زوجها التي شكك فيها في أمومتها لنجليها، وقالت"القضية اتلغت لكنه قام بالتشهير بها"

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كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تنشر صورة من الكواليس:"صباحكم فل يامعلمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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