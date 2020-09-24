اكتشاف كنز لـ”بارون المخدرات” الكولومبي بابلو اسكوبار

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بارون المخدرات بابلو اسكوبار
عثر نيكولاس اسكوبار ابن شقيق بارون المخدرات الكولومبي الراحل بابلو اسكوبار على أحد مخابئه، وكان يحتوي على 18 مليون دولار ، حسب ما ذكرته شبكة “ريد ماس نوتيسياس” الإخبارية .
وأكد نيكولاس اسكوبار للشبكة أن المخبأ كان داخل منزله الذي يسكن فيه منذ عدة سنوات في ميديلين، المدينة التي يتخذها بابلو اسكوبار مقرا له.
وأضاف ابن أخيه أنه رأى رؤية تشير إلى وجود شيء ما في جزء معين من المنزل، وإنه اكتشف بعد ذلك مخبأ يحتوي على كيس بلاستيكي كريه الرائحة.
ووفقا للتقرير، كانت الأوراق النقدية القديمة في حالة سيئة للغاية لدرجة أنها لم تعد صالحة للاستعمال.
ووجد في المخبأ أيضا كتلة من الذهب، وأجهزة لاسلكي، وشرائط تسجيل، وآلة كاتبة، وقلم، وكاميرا، ولم يتم التمكن من تحميض الفيلم الذي بداخلها.
ولا تزال الشائعات حول مخابئ بابلو اسكوبار تنتشر في ميديلين. وقال نيكولاس اسكوبار، الذي أعرب عن فخره لقرابته بزعيم تجارة الكوكايين، إنه وجد العديد منها.
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