“بربارينز”.. أول دراما تاريخية ألمانية من إنتاج نتفليكس

متابعة بتجــــــــــــرد: ينطلق مسلسل “بارباريانز” (Barbarians) على منصة نتفليكس يوم ٢٣ أكتوبر، لتصبح أول دراما تاريخية ألمانية من إنتاج نتفليكس تعرض على المنصة حصرياً حول العالم.

تدور أحداث المسلسل المكون من ٦ حلقات في القرن التاسع الميلادي خلال معركة فاروس في غابة تويتوبورج، وهو حدث سيغير التاريخ الأوروبي للأبد. خلال المعركة الدموية، يجد ثلاثة من أصدقاء الطفولة أنفسهم في قبضة قدر مأساوي ومستقبل يعتمد عليهم لهزيمة التفوق الروماني. يستعرض المسلسل من خلال هذه القصة القوية بالدراما المبهرة والمشحونة بالعاطفة، لتجذب المشاهدين بأصالتها.

وتحدث الكتاب والمسئولون عن المسلسل Arne Nolting، و Andreas Heckmann، و Jan Martin Scharf عن Barbarians، فقالوا : ” نستعرض الحكاية من خلال الشخصيات. فهي دراما تتضمن ٣ شباب تربطهم الصداقة والحب، ويقابلون العديد من التحديات؛ ماذا يحدث حين تتفكك هذه الصداقة، حين لا يتم تبادل الحب، وحين يقع الولاء ضحيةً للشك؟ وتدور كل هذه الأحداث في إطار تاريخي عن صراع بين الحضارات.”

وأضاف فريق الإنتاج المكون من Sabine de Mardt، و Andreas Bareiss، و Rainer Marquass: “تم إنتاج المسلسل على نطاق عالمي، ويقدم جرعة كبيرة من الترفيه للمشاهدين حول العالم نظراً لتكاليفه الإنتاجية المرتفعة. يحكي مسلسل Barbarians قصة مشحونة عاطفياً حول ٣ شخصيات تقع تحت ضغوط هائلة على خلفية معركة غابة تويتوبورج الأسطورية”.

وصرحت Rachel Eggebeen، مديرة المسلسلات الأصلية في ألمانيا، النمسا، وسويسرا: “ما يبهرني في مسلسل Barbarians هي الرؤية الجديدة التي يتم من خلالها تناول الأحداث التاريخية لمعركة غابة تويتوبورج. نحن نعرف وجهة النظر الرومانية في المعركة لأنها هي التي تناقلها الكتاب الرومان على مر الأجيال، ولكننا لا نعرف شيئاً عن وجهة النظر الجرمانية ( قبائل كانت تعيش خلال العصر الروماني). لقد عمل طاقم المسلسل عن قرب مع المؤرخين كي يخرج المسلسل بشكل حقيقي وصادق قدر الإمكان، ولكنهم أيضاً قاموا بتأليف قصة رائعة بشخصيات عميقة، وحرصاً على المصداقية، فإن الشخصيات الرومانية تتحدث اللاتينية طوال المسلسل. أنا أيضاً متحمسة حيال الشخصيات الرئيسية – Jeanne Goursaud, David Schütter and Laurence Rupp -و أؤمن أن الجماهير ستحبهم. تمكنا أيضًا من العثور على Barbara Eder وهي مخرجة رائعة استطاعت بمهارة إخراج أول ٤ حلقات من المسلسل لتحدد بذلك الإطار العام لرؤية المسلسل وملامحه البصرية. المسلسل هو واحد من أكبر إنتاجاتنا لهذا العام وأنا في غاية الحماس لمتابعة ردود أفعال مشاهدينا حوله”.

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تدور أحداث المسلسل في القرن التاسع الميلادي، حيث تتحد عدة قبائل جرمانية كي تقف أمام الفيالق الرومانية التي تكاد لا تقهر في معركة أسطورية وحدث سيغير من تاريخ أوروبا وهي معركة غابة تويتوبورج.

خلال المعركة الدموية، يجد ثلاثة من أصدقاء الطفولة أنفسهم في قبضة قدر مأساوي ومستقبل يعتمد عليهم لهزيمة التفوق الروماني. تمر رحلتهم بتجارب الولاء والخيانة، والحب والكراهية، لتثبت في النهاية أنها اختبارات لصداقة الثلاثة.

وتقع ابنة القائد الشيروسكي ثوسنيلدا (Jeanne Goursaud) في علاقة رومانسية سرية مع المحارب فولكوين (David Schütter). وبعد وقت قصير، يواجهان تحدياً جديداً ومختلفاً تماماً، تحت قيادة الحاكم فاروس (Gaetano Aronica)، يحصل المحتل الروماني على غنائم قهرية من القبائل الجرمانية. تتصاعد العدائية بين القبائل لتزداد صعوبة الاتحاد الضروري فيما بينهم مما يصعب من مهمة حمايتهم لأنفسهم ولبعضهم البعض.

تقرر ثوسنيلدا وفولكوين التصرف من تلقاء نفسيهما ويوجهان إهانة للإمبراطورية الرومانية عبر عملية سطو خفية. يثير ذلك غضب الحاكم الروماني الذي يقوم بإرسال خليفته للانتقام. إلا أن الضابط الشاب (Laurence Rupp) لديه سره الخاص، وهو سر يربطه بكل من ثوسنيلدا وفولكوين. يتمزق الشاب ما بين المعسكرين، حيث يحمل بداخله رابطاً خاصاً مع كليهما، ويجب عليه أن يختار أحدهما ويخون الآخر. ويقول القدر كلمته، ليصبح الثلاثة القوة الضاربة خلف الثورة التي توحد القبائل المتناحرة مع بعضها البعض لتكون جيشاً واحداً، ويخوضون المعركة الأخيرة ضد القوى الرومانية العظمى، معركة سوف تغير حياة الأصدقاء الثلاثة إلى الأبد.