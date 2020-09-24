بلاغ ضد أصالة وطلب منعها من مغادرة مصر!

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد المحامي سمير صبري أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة السورية أصالة نصري، وذلك بسبب استخدامها حديث نبوي في أغنيتها الأخيرة “رفقًا”.

وأوضح صبري في تصريحات صحافية أن ما فعلته أصالة يعدّ جريمة ازدراء أديان ويعاقب عليه بموجب نص المادة 98 من قانون العقوبات.

وطلب المحامي المصري الشهير من النائب العام إدراج اسم الفنانة السورية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

واستند صبري في بلاغه على مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، والذي أصدر أخيراً بياناً طلب فيه عدم الاستماع أو الترويج لأية أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا ان الاقتباس من أحاديث النبي ليصبح جزءا من أغنية، غير جائز شرعاً ولا يليق بمقام النبوة.

وكان مجمع البحوث الإسلامية في مصر، أصدر بيانًا أمس الأربعاء، نصح فيه بعدم الاستماع لأغنية “رفقًا”، مؤكدًا أن الاستماع والترويج لها غير جائز شرعًا.

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وقال المجمع في بيانه: “ننصح المسلمين بعدم سماعها أو الترويج لها وإن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءا من أغنية أمر غير جائز شرعا، ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام”.

وأثارت أغنية “رفقًا” لأصالة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اقتباسها كلمات “استوصوا بالنساء خيرا”، واتهمت بالإساءة للدين.

وتحمل أغنية “رفقًا” كلمات الشاعر محمد أبو نعمة الذي كتب هذه القصيدة بعمق اجتماعي أراد من خلاله الوقوف إلى جانب المرأة مهما بلغت من لحظات الضعف، وهي من ألحان سهم وتوزيع خالد عز.