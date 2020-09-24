بالصور – ماجد المهندس يتألق في حفله باليوم الوطني السعودي 90

متابعة بتجــــــــــــرد: تألق النجم ماجد المهندس في حفله الغنائي بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، وأحيى حفله في الرياض من تنظيم شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي.

وعبّر ماجد المهندس عن سعادته بالغناء في المملكة في هذه المناسبة، وكذلك لاختياره للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي والغناء للوطن، وأشعل أجواء الحفل بمجموعة من أغانيه الطربية والرومانسية الشهيرة.

وقدّم ماجد المهندس مجموعة كبيرة من الأغاني مثل “مافي مثلك”، و”دام عزك يا وطن”، و”يهزك الشوق”، و”أنا بلياك”، و”لا قلت لي ناقصك شيء؟”، و”تناديك”، و”انتي أميرة”، و”شمسك غايبة”، و”هدوء”، و”يا ليلي يا ليالي”، و”أنا بالقوة نسيت”، و”أوقعلك عقد للموت”، وغيرها من أغانيه الشهيرة.

وغرّد ماجد المهندس بتهنئة في اليوم الوطني السعودي 90 وقال: “كل عام ومملكتا الحبيبة بالف خير تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان و ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهم الله درع للوطن وابارك لشعبنا السعودي بمناسبة العيد الوطني التسعين وامنياتي الدائمة ان يديم الله نعمة الامن والامان على وطننا الغالي”.

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وسبق ماجد المهندس عدد من النجوم في حفلات اليوم الوطني السعودي ومنهم الفنانة أحلام وراشد الماجد وأصيل أبو بكر وداليا مبارك وعبادي الجوهر.