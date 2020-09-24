بعد مرور 10 سنوات.. هل تغيّر شكل بطل “العشق الممنوع” كثيرًا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل التركي ​سلجوق يونتام​، بين عام 2008 وعام 2018، ولا شك في أن يونتام بدا شكله أكبر مع علامات تقدم السن وفارق الـ 10 سنوات.

ومن المعروف أن سلجوق يونتام سبق أن شارك الممثلة التركية بيرين سات بطولة مسلسل “العشق الممنوع”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا وفي الوطن العربي.

وكان سلجوق قد أدّى شخصية رجل الأعمال عدنان بك زياكيل الذي قرر الزواج بعد مرور 11 سنة على وفاة زوجته الأولى وأم ولديه نهال ومراد من سمر يوري أوغلو شابة حسناء من عائلة مرموقة تصغره في السن.