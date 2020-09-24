بالصور – منى زكي تودع الصيف بجلسة تصوير جديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: تألقت النجمة المصرية منى زكي، فى جلسة تصويرية جديدة خضعت لها فى إحدى المدن الساحلية في مصر.

ولاقت إطلالة منى زكى فى الصور إعجاب الآلاف من متابعين صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن منى زكى قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل “تقاطع طرق”، ويتبقى لها نحو 3 أسابيع ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج استعدادًا لعرضه على عدد من الفضائيات العربية خلال شهر رمضان المقبل، حيث تواصل التصوير بشكل يومي في الديكور الخاص بالعمل، ويكثف مخرج العمل تامر محسن عدد ساعات التصوير للبدء في المونتاج.

وعادت منى زكي لبلاتوه “تقاطع طرق” وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في خروج العمل من ماراثون رمضان الماضي.

مسلسل “تقاطع طرق”، من بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله منى زكي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل “أفراح القبة”، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وكان من إخراج محمد ياسين.