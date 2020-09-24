متابعة بتجـــــــــــرد: يستمر الأخذ والردّ بين الفنانين المصريين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان بعدسخرية الأوّل من لقب “نمبر 1” وردّ محمد رمضان عليه بأغنية “دبابة” وقوله “مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”.
وفي جديد هذه القصة، كشف أحمد الفيشاوي عبر حسابه على انستغرام عن استعانته بفتاة روسية للرد على محمد رمضان حيث نشر صورًا من داخل الاستيديو معلقاً عليها قائلاً: “توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد علي المدعو (نمبر ١).. الدنيا مولعه”.
وكان الفيشاوي قد خرج في وقت سابق وأعلن عدم قبوله اعتذار محمد رمضان وقال في تصريحات إعلامية: “أنا عاوز بس أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش.. فمن الواضح أن فعلاً الوقت بيجري منه تيك توك تيك توك”.
كانت هذه تفاصيل خبر معركة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي تشهد فصلًا جديدًا والأخير يستعين بفتاة روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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