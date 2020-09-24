كندة علوش تكشف عن برومو حكاية “ضي القمر” من مسلسل “إلا أنا”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة السورية كندة علوش عن البرومو الرسمي لحكاية “ضي القمر” من مسلسل “إلا أنا” عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام” تمهيدًا لعرضه السبت 26 سبتمبر الساعة 8 مساءً، وكتبت معلقة: “إنتظرونا”.

حكاية “ضي القمر” من بطولة الفنانين كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وزينب غريب، ومن تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي.

وتناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم.

وتجسد “كندة” من خلالها دور زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة.