أحمد حلمي يشارك في تحدي صورة الطفولة: “كنا على الحجر”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان المصري أحمد حلمي td تحدي صورة الطفولة الذي انتشر في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر أحمد حلمي صورة من طفولته ظهر فيها برفقة والديه وأرفقها بصورة أخرى حديثة له وعلق عليها بطريقته الساخرة المعتادة قائلًا: “أيام ما كنا على الحجر”.
يذكر أن الفنان أحمد حلمي كان قد كشف عن العديد من المفاجآت خلال حلوله ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس. ومن بين المفاجآت التي أعلن عنها “حلمي” استعداده لخوض تجربة الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد يشارك ببطولته في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.
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