فيلم Tenet يتصدر إيرادات شباك التذاكر في بريطانيا وأيرلندا

متابعة بتجـــــــــــرد: يحافظ فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان على المركز الأول فى شباك التذاكر فى المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث جمع أكثر من 795 ألف جنيه إسترليني (100 إلف دولار أميركي) من 616 صالة عرض في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة لعرض الفيلم، وفقًا للأرقام النهائية من Comscore.
وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.
يذكر أن فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاي، وغيرهم.
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