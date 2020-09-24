آثار واضحة لانفجار بيروت على وجه "نادين نجيم"

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة واضحة تظهر ندوب الوجه، نتيجة إصابات تعرضت لها جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي.



ونشرت نجيم الصورة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "أنستقرام"، وكانت بصحبة ابنتها "هيفن".





وأصيبت الفنانة اللبنانية جراء الانفجار، ما استوجب نقلها إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لها استغرقت 6 ساعات.

ولم تكن صورة نجيم الجديدة هي الأولى التي تظهر إصابتها، فقد نشرت في أغسطس الماضي صورة عبر "أنستقرام"، تظهر تأثرها الشديد بالحادث، إذ ظهرت بوضوح الكدمات على وجهها، مع وجود جروح في منطقة الجبهة وضمادة على الأنف.

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وظهرت "نادين" في الصورة مع طفليها من داخل المستشفى.

وكان حريق كبير قد اندلع مطلع أغسطس الماضي في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في وقت تعالت الأصوات بأن ما يحدث في بيروت كارثة بكل المقاييس لم تحدث من قبل.