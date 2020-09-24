"أيام ما كنا على الحجر".. أحمد حلمي يشارك في تحدي "صورة من الطفولة"

شارك الفنان المصري أحمد حلمي في تحدي "صورة من الطفولة"، الذي يتفاعل معه العديد من النجوم وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



ويتمثل التحدي في نشر المشاركين صورة لهم من الطفولة وأخرى في الوقت الراهن، ليبرز الفرق الكبير بين الفترتين وتطور ملامح الشكل والجسم.

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ونشر حلمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، صورته وهو في مرحلة الطفولة أثناء رحلة صيفية مع عائلته، وأخرى خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس قبل أيام.

وظهر أحمد حلمي في صورة الطفولة وهو يجلس على قدم والدته وعلق ساخراً: "أيام ما كنا على الحجر".