الموت يغيّب جولييت جريكو.. أيقونة الأغنية الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت أيقونة الأغنية الفرنسية جولييت جريكو، عن 93 عاما.



وأفادت عائلة المغنية الراحلة، بأنّ "جولييت جريكو فارقت الحياة، الأربعاء، محاطة بالمقرّبين في منزلها الذي طالما أحبته، في راماتويل (جنوب-شرق). كانت حياتها استثنائية".

وأضافت "كانت لا تزال تضيء على الأغنية الفرنسية رغم بلوغها 89 عاماً"، في إشارة إلى تعرّضها في 2016 لجلطة دماغية، وهو العام الذي فقدت فيه أيضاً وحيدتها لورانس-ماري.

وكانت الراحلة قالت في حوار مع أسبوعية "تيليراما" في يوليو الماضي، إنّها "تفتقد (الغناء) كثيراً"، مضيفة: "الغناء هو سبب وجودي! الغناء كل شيء".

وقال مدير جولتها الأخيرة ألكسندر بو لوكالة الأنباء الفرنسية: "رحلت سيدة عظيمة"، مضيفاً أنّها "كانت متعبة منذ مدة ولكن ظلّ إدراكها يقظاً".