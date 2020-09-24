محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد الفنان هشام ماجد، بمصمم المعارك محمود طاحون، مشيرا إلى أنه يقدم شكل جديد من "الأكشن" مشاهد الحركة.

ونشر ماجد، صورة تجمعه بمحمود عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "محمود طاحون، مصمم المعارك، حتشوفوا أكشن كتير هو اللي عامله في السينما الفترة الجاية.. الراجل ده شاطر جدًا ومجتهد جدًا وبيقدم شكل جديد من الأكشن على مصر.. هو طبعًا شكله ابن ناس وصيدلي.. بس في الخناقات والأكشن أوعى منه.. سعدت واتشرفت بالشغل معاك يا حودة".

ويشارك الفنان هشام ماجد، في فيلم "تسليم أهالي" الذي يخوض من خلاله البطولة أمام الفنانة دنيا سمير غانم، ويشاركهما البطولة: بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز ومحمد أوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف بينهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام ماجد مشيدًا بـ"مصمم معارك": "يقدم شكل جديد من الأكشن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.