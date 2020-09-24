تراند اليوم : أحمد الفيشاوي يتهكم على محمد رمضان برد جديد بعد الهجوم المتبادل بينهما

واصل الفنان أحمد الفيشاوي ردوده على الفنان محمد رمضان بعد خلافهما حول أغنية يعد لها الفيشاوي تحت عنوان (نمبر تو) على غرار أغنية رمضان الشهيرة (نمبر ون).

وأضاف في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: بما إن الموضوع انتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسة منزلتش فواضح فعلا إن الوقت بيجري منه.

وأضاف في تصريحات أخرى تعليقا على صور له من داخل الاستوديو أثناء تسجيل أغنية "نمبر تو" : توطيد العلافات المصرية الروسية للرد على المدعو (نمبر ون) .. الدنيا مولعة.

وكان رمضان قد قال في أغنية له: مع اعتذاري الفيشاوي آخره معايا صورة.

