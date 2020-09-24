أتليتيكو مدريد يعلن ضم سواريز بشكل رسمي

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لويس سوايز ينضم لأتلتيكو مدريد
أكد فريق أتليتيكو مدريد الأسباني، عن ضم اللاعب الأورغوياني لويس سواريز بشكل رسمي، قادما من غريمه برشلونة بعقد يمتد لموسمين بعدما أمضى مهاجم أوروجواي ستة مواسم مع الفريق الكتالوني.
وأوضح برشلونة في بيان منفصل أن أتليتيكو سيدفع ستة ملايين يورو (سبعة ملايين دولار) كمكافآت لضم سواريز البالغ عمره 33 عاما.
ورحل سواريز، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة عبر العصور، قبل موسم من نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.
وكان سواريز ، قد انهار باكيا فيما كان يغادر مقر تدريب فريق برشلونة للمرة الأخيرة اليوم الأربعاء، قبل التحاقه بفريق أتلتيكو مدريد.
ورصدت الكاميرات لويس سواريز وهو يبكي بينما كان خلف مقود سيارته أثناء خروجه من المدينة الرياضية التابعة للفريق الكتالوني، بحسب وسائل إعلام مختلفة بحسب ما أفاد موقع “توك سبورت” المعني بالأخبار الرياضية.
وكان اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، قد فاز بأربعة ألقاب في بطولة الدوري الإسباني الليغا وبطولة دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني من ليفربول في عام 2014.
غير أنه اعتُبر فائضا عن المتطلبات من قبل مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان.
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