زين مالك يُعلن ولادة طفلته الأولى من جيجي حديد

متابعة بتجـــــــــرد: حسم النجم الكندي من أصل فلسطيني زين مالك، الجدل حول ولادة طفلته الأولى وذلك بعد حالة التشويق التي عاشها الجمهور خلال الفترة الماضية.
وأعلن زين مالك، اليوم الخميس، عن وضع حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد طفلتهما الأولى عبر صوة بالأبيض والأسود، نشرها عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي وظهرت من خلالها يده وهو يمسك بيد الطفلة.
وعلق زين مالك على الصورة بالقول: “طفلتنا بصحة جيدة وجميلة.. من المستحيل أن أعبر عن شعوري الآن في كلمات مهمة. الحب الذي أشعر به لهذه الطفلة الصغيرة يفوق الخيال، أنا سعيد وممتن للحياة التي سنعيشها معًا”.
ونالت الصورة أكثر من 4 ملايين إعجاب عبر حساب زين مالك في “إنستغرام” وما يفوق المليون إعجاب عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر بعد 3 ساعات فقط من نشرها.
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