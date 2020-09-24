ملكة جمال إيران في ديو مع إينريكي إغليسياس

كشفت معلومات ان ملكة جمال إيران ليلي أحمد علي لدورة 2019 التي تحمل الجنسية البريطانية و تعيش في لندن ، قررت الدخول الى عالم الغناء من أبوابه الواسعة بعد ان خضعت لدورات غنائية موسيقية شرقية و غربية. ومن المرجح أن تكون خطوتها الاولى من خلال ثنائي باللغة الانكليزية مع المغني العالمي اينريكي إغليسياس وهذا بعد مفاوضات و إجتماعات دامت لأشهر دون الاضاءة عليها في وسائل الاعلام عموماً .
من الواضح ان ليلي و بعد ان خاضت تجربة التمثيل في مسلسلات و أفلام عالمية و كانت من الوجوه البارزة في مجال الاعلانات بالتعاون مع وكالات عالمية ، سوف تعبر عن موهبة الصوت الجميل بشكل جدي و لن يتوقف الامر عند الثنائي مع إغليسياس و هناك تعاون ايضاً مع ملحن و شاعر مصري تمهيداً للغناء باللغة العربية ، إلا أن ملكة الجمال مازالت تتكتم على التفاصيل التي قالت إنها سوف تعلن عنها في التوقيت المناسب .
الحسناء كانت قد أوضحت ان انتشار فيروس كورونا جعلها تؤجل مشاريعها الغنائية حتى بداية العام الجديد و من المقرر أيضاً ان تطرق أبواب الفيديو كليب بالتعاون مع أحد أهم المخرجين المختصين في عالم دمج الصوت مع الصورة .
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