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توم كروز يحدد موعد الانطلاق إلى الفضاء لتصوير مهمة مستحيلة جديدة
الخميس 24 سبتمبر 2020
اشتهر نجم هوليوود توم كروز، بالمخاطرة في سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" (Mission Impossible)، إلا أن المهمة المقبلة في حياته المهنية ستكون أكثر جرأة على ما يبدو.
وقالت التقارير الحديثة إن نجم هوليوود (58 عاما)، سيكون على متن كبسولة "سبيس إكس- Crew Dragon"، في رحلتها المقررة في أكتوبر 2021 إلى محطة الفضاء الدولية من أجل تصوير فيلمه الجديد.
وبحسب ما أفاد به موقع "NME.com" لأول مرة يوم الثلاثاء، قام موقع "Space Shuttle Almanac" بنشر رسم بياني لعمليات الإطلاق المخطط لها المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية كاملة مع بيانات الطاقم.
ويشير الجدول إلى أن الرحلة السياحية الأولى ستحمل كروز والمخرج دوج ليمان (55 عاما)، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".
وسيكون مايكل لوبيز أليجريا، الرائد في وكالة ناسا قائد الرحلة، وهناك مكان سياحي واحد مازال شاغرا بعد في "Crew Dragon" الجديد المكون من أربعة أشخاص.
وتم الإعلان في وقت سابق من هذا العام أن كروز وليمان تعاونا مع مؤسس "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون موسك ووكالة ناسا لإنتاج فيلم على متن محطة الفضاء الدولية.
وفي شهر مايو الماضي، غرد مدير ناسا جيم بريدنشتاين: "ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية".
وأوضح: "نحن بحاجة إلى وسائل الإعلام الشعبية لإلهام جيل جديد من المهندسين والعلماء لجعل خطط ناسا الطموحة حقيقة واقعة".
ولا يُعرف سوى القليل عن خطط كروز للتصوير في الفضاء باستثناء أن ليمان صاغ مسودة سيناريو للمشروع.
وعمل كروز وليمان معا في فيلم American Made، الذي صدر في عام 2017، وفيلم Edge Of Tomorrow لعام 2014.
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