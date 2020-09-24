شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يكشف عن تفاصيل تحضير ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب كريم محسن إنه تم تحضيرات 10 أغنيات بألبومه الجديد، قام بتلحين 5 أغنيات منها و5 لملحنين آخرين، سيتضمن مفاجآت كثيرة حيث تتنوع الأغانى، والتي تحمل طابع الرومانسية، والدراما، والحزينة، والمبهجة، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغاني خلال أيام المقبلة.

وأضاف كريم، لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع مجموعة مميزة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، بجانب الشباب لأول مره فى الألبوم الجديد، أما الموزعين محمد شفيق وزووم، متمنيا أن الألبوم ينال إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال كريم محسن ألبومه الغنائي الذي طرح في العام الماضي بعنوان "قابل بقى" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

وتعاون في الألبوم مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث تعاون في الكتابة مع أحمد حسن راؤول، وهانى صارو، وحسام سعيد، ومحمد نصار، وعمر عبده على، وأيمن عز، ومحمد مصطفى ملك، وفي التلحين مع محمود أنور، وعمرو الشاذلي، وأحمد الشاذلي، وأحمد يوسف، وفي التوزيع مع زووم، ومحمد شفيق.