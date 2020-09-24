ظهور نادر ابنة أحمد السقا.. هل تشبه والدها؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول عدد من رواد موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة للفنان أحمد السقا مع ابنته "نادية" في ظهور نادر لها جعل الجمهور يقارن في الشبه بينها ووالدها.
ودائما ما كانت "نادية" ابنة أحمد السقا بعيدة عن الأضواء تماما، ولا ينشر والدها صورا له معها مثل شقيقيها "ياسين وحمزة" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي فبراير الماضي، كشف أحمد السقا خلال حوار له مع برنامج "التاسعة" عبر شاشة التليفزيون المصري، عن موقفه حال طلبت ابنته "نادية" خوض تجربة التمثيل، وقال إن رأيه سيكون استشاريا فقط لتوضيح إيجابيات المهنة وسلبياتها وهي من ستختار وجهتها في النهاية.
وتزوج أحمد السقا من مها الصغير ابنة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، في 19 نوفمبر 1999، وأنجبا ثلاثة أبناء هم على الترتيب "ياسين" و"نادية" و"حمزة".
يُذكر أن أحمد السقا، يخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021، من خلال مسلسل "نسل الأغراب" الذي يجمعه بالفنان أمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.
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