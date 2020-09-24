كندة علوش تروّج لـ"ضي القمر" وتنشر الإعلان التشويقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة كندة علوش البرومو الرسمي لحكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا" عبر صفحاتها على السوشيال ميديا تمهيدا لعرضه يوم السبت 26 سبتمبر الساعة 8 مساءً، وعلقت: "إنتظرونا".

حكاية "ضي القمر" من بطولة: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب.

وتجسد "كندة" الشيف عليا، وهي زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها.

حكاية "ضي القمر" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي.

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