مصطفى خاطر يشارك في تحدي صور الطفولة: "بلبس البيجاما دي لحد دلوقتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان مصطفى خاطر، في تحدي صور الطفولة المنتشر بالفترة الحالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر خاطر، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورته وهو في مرحلة الطفولة، وأخرى التُقطت له مؤخرا، وعلّق قائلا: "أنا بلبس البيجاما دي لحد دلوقتي".

يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى خاطر هو مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع، الذي شاركا به في السباق الرمضاني الماضي، إخراج معتز التوني.

واحتفل مصطفى خاطر، مؤخرا، بزفاف شقيقته "إسراء"، على أحمد بسيط شقيق الفنان مصطفى بسيط، بحضور أصدقاء الثنائي من الفنانين، بينهم نجوم "مسرح مصر": محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، وأسرة العروسين.