تراند اليوم : بيومي فؤاد يكشف عن شخصية يتمني تجسيدها – فيديو

كشف الفنان بيومي فؤاد عن أمنيته تقديم شخصية جديدة ومختلفة لم يقدمها من قبل.

قال في لقاء مع et بالعربي، إنه يتمنى تقديم شخصية “صعيدي” خاصة أنه في الأصل من الصعيد وتحديدا قنا.

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أوضح أنه يشعر أنه لن يكون ماهرا في تقديم الصعيدي، وهو يحب التحدي لذا يتمنى تقديم هذه الشخصية، أما الشخصية الثانية التي يتمنى تقديمها شخصية مثل “شيخ العرب همام”.

وعن جديده الفترة المقبلة قال إن لديه فيلم “وقفة رجالة” مع ماجد الكدواني وسيد رجب وشريف الدسوقي.

يشار إلى أن بيومي فؤاد شارك في رمضان 2020 في مسلسلات “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا، “ورجالة البيت” مع أحمد فهمي وأكرم حسني، و”2 في الصندوق” مع حمدي الميرغني وأوس أوس.