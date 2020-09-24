شكرا لقرائتكم خبر عن هوليوود تعقد اتفاقا مع الاستوديوهات لعودة العمل بعيدا عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت نقابات هوليوود إلى اتفاق مع الاستوديوهات الرئيسية بشأن البروتوكولات للسماح للصناعة بإعادة الإنتاج بأمان وسط جائحة فيروس كورونا COVID-19.

وتم الإعلان عن الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر ونصف من إصدار النقابات إرشادات "الطريق الآمن للأمام" فى 12 يونيو بعد "الكتاب الأبيض" فى 1 يونيو من قبل فريق عمل لجنة سلامة إدارة العمل على مستوى الصناعة والمكون من النقابات و الاستوديوهات.

وقالت النقابات "تشمل المبادئ التوجيهية أنظمة الاختبار المطبقة بصرامة وبروتوكولات السلامة، ونظام قائم على المنطقة، والاستخدام الدؤوب لمعدات الحماية الشخصية".

وأضاف البيان "سيتم تنفيذ الإجراءات الجديدة من قبل أرباب العمل من أجل تقليل مخاطر انتقال العدوى ولضمان عدم تحميل سبل عيش العمال عبء أكثر من ذلك ، وتشمل الاتفاقية أيضًا الإجازة المرضية لـ COVID-19 ودفع الحجر الصحى".

وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل نقابة المخرجين الأمريكية، والتحالف الدولى لموظفى المسرح المسرحى، والإخوان الدولى لرجال الأعمال، والحرف الأساسية وSAG-AFTRA مع تحالف منتجى الصور المتحركة والتليفزيون.

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وأكدت الاتفاقية أن صحة وسلامة أولئك الذين يعملون في صناعة الأفلام والتلفزيون لا تزال على رأس أولوياتنا، لضمان قدرة أصحاب العمل على توفير مكان عمل آمن وصحي ، ووافق علي الاتفاقية ايضا ممثلين من Amazon و Apple و CBS و Disney و HBO Max و NBC Universal و Netflix و Paramount و Sony و Warner Bros. - وقالت كارول لومبارديني ، رئيسة AMPTP ، "يسعدنا ان نعلن عن اتفاقية بشأن بروتوكولات العودة إلى العمل لاستخدامها في عصر فيروس كورونا، وإن السمة المميزة للاتفاقية تجعل سلامة الموظفين ذات أهمية قصوى ، من خلال تقديم بروتوكولات للاختبارات الصارمة والتنظيف واستخدام معدات الحماية "

وأضافت "نتيجة للاتفاقية، ستقوم الاستوديوهات باستثمار كبير في الاختبار ، وإعادة تصميم أماكن العمل ، والإجازة المرضية لـ COVID-19 ، ودفع الحجر الصحي وغيرها من الضمانات المصممة لتسهيل الاستئناف الآمن للإنتاج وتمكين الصناعة من التعافي والنمو. "

واختتم لومبارديني "بالإضافة إلى ذلك ، التزم أصحاب العمل ومجموعة النقابات بالمناقشات المستمرة لهذه البروتوكولات ، مما يسمح للأطراف بفحص فعالية جهودهم مع استئناف الإنتاج على نطاق أوسع".

كما أعربت عن تقديرها ليس فقط للنقابات، لكن أيضًا لمئات الآخرين الذين شاركوا في جهود العودة إلى العمل لاستعدادهم للتعاون لحل مشكلات مكان العمل الصعبة التي يمثلها العمل في عالم فيروس كورونا.

وتشمل النقاط البارزة الرئيسية أنظمة الاختبار الإلزامية التي سيتم بموجبها اختبار كل عضو من أعضاء فريق العمل والطاقم قبل يوم عملهم الأول للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الجديد الذي يسبب COVID-19، سيخضع أعضاء فريق العمل وطاقم العمل في بيئة الإنتاج لاحقًا لبروتوكول اختبار منتظم أثناء عملهم في الإنتاج.