شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غناء للفنانة أصالة مع ابنتها شام الذهبي في أحدث ظهور لهما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري برفقة ابنتها شام الذهبي وهما يغنيان سويًا عددًا من الأغنيات، من بينها "خنت كم مرة"، و"مبقاش سر"، و"أنا أحبك"، حيث نشرت شام الذهبي عددًا من مقاطع الفيديو برفقة والدتها الفنانة أصالة عبر خاصية الاستوري في حسابها على إنستجرام، وسرعان ما انتشرت على منصات السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، طرحت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستلسم"، أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وكانت النجمة السورية أصالة نصري قد حرصت على الترويج لأغنيتها الجديدة "بياننا صادر"، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو قصير من الأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت بعض كلماتها قائلة: "بياننا صادر وموثقة طيبي شمس الحقيقة ترا منت بحاجبها قد طال صبري على صدي وتعذيبي إلا الكرامة ترا تجهل عواقبها"، من كلمات: واحد، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان.

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الفنانة أصالة



شام ابنة أصالة